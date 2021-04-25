ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى “ابن لخطيب” المخصص لمرضى كورونا في بغداد الى 82 قتيلا و110 مصابين

بغداد – سبوتنيك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى “ابن لخطيب” المخصص لمرضى “كوفيد-19” جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، قد بلغت 82 قتيلا و110 مصابين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي “الحصيلة النهائية لحريق مستشفى ابن الخطيب 82 شهيدا و110 مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحرائق ونتيجة لقفز البعض من مكان مرتفع ونتيجة لأن البعض منهم في حالة صحية معينة”.

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، وفرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وفي ذات الشأن، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها “تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل، بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها”.