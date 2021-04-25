أجواء حارة في معظم المناطق اليوم الاحد وربيعية غدًا وبعده

يطرأ اليوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدنى مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية .

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، ربيعية معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو5 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 18، وفي البحر الميت 35 – 20، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.

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