تجدد المواجهات في القدس بعد اعتداء الاحتلال على المصلين، واستمرار مظاهرات الدعم بالضفة، واطلاق الصواريخ من غزة
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أجواء حارة في معظم المناطق اليوم الاحد وربيعية غدًا وبعده
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