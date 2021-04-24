وزير الثقافة ينعى الفنان متعب السقار

نعى وزير الثقافة علي العايد، الفنان متعب السقار، الذي توفي صباح اليوم السبت، معرباً عن الخسارة الكبيرة لرحيل قامة فنيّة اردنية قدّمت الكثير للأغنية الوطنية والتراثيّة، خلال مشوار مميز وحافل بالعطاء.

وقال العايد، في بيان صحفي اليوم، “إنّنا نودع اليوم صوتاً مميزاً له حضوره كفنان أخلص في اللون الغنائي الاردني وحمل خلاله أروع الأحاسيس العذبة في مسيرة عابقة بالتميّز والإبداع الأصيل فيما غنّى ولحّن من أهازيج وتراويد أردنيّة أسهمت في تعزيز الأغنية الأردنية في محيطها العربي”.. مقدّما تعازي وزارة الثقافة إلى أسرة الفقيد وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين.. رحمه الله

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