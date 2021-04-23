مدفيديف: علاقاتنا مع وواشنطن عادت الى زمن الحرب الباردة، لكن التعامل كان حينها "بالحوار المتكافئ" وليس لغة التهديد
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جرينتش+2 03:04
بعدما اشتدت عزلتها اقليميا ودوليا.. تركيا تحاول تحسين علاقتها مع واشنطن من خلال التهافت على تقاربها مع إسرائيل
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