بعدما اشتدت عزلتها اقليميا ودوليا.. تركيا تحاول تحسين علاقتها مع واشنطن من خلال التهافت على تقاربها مع إسرائيل

لفت نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني ايالون إلى أن دعوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لحضور مؤتمر في تركيا ترمز إلى تحول في السياسة التركية تجاه إسرائيل.

واضاف أيالون في مقابلة خاصة لقناة i24news بأن المبادرة التركية تسعى إلى “تحسين العلاقات مع واشنطن من خلال تحسين علاقاتها مع إسرائيل”.

وأشار إلى أن أنقرة تبحث عن كافة الطرق للوصول إلى واشنطن من خلال تحسين العلاقات مع إسرائيل، مضيفاً بأن تركيا تمر في عزلة داخل الشرق الأوسط لتدخلها في ملفات إقليمية كسوريا وليبيا.

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” قد أفادت أمس الخميس، بأن شتاينتز تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو لحضور مؤتمر سيعقد في حزيران/يونيو في انطاليا، موضحة أن الحديث يدور عن مؤتمر دبلوماسي رسمي تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتوترت علاقات إسرائيل وتركيا بشدة في السنوات الماضية، بعدما تبادل البلدان طرد السفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت على إثرها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. بينما تواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع.