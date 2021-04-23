“العمل الإسلامي” يستنكر الاعتداءات الصهيونية على المرابطين بالمسجد الأقصى

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استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتداءات الصهيونية على المرابطين المقدسيين في محيط باب العامود في القدس المحتلة بعد ‏تصديهم لاقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك برعاية وحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، مما أسفر ‏عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني نقل العديد منهم إلى المستشفى واعتقال العشرات .‏

وأكد الحزب، في تصريح صادر عنه اليوم، أن هذه الممارسات تمثل اعتداءاً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك والوصاية الأردنية ‏عليه، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية لا سيما في شهر رمضان المبارك، و أنها تأتي ضمن المخطط الصهيوني للتهويد واستهداف هوية القدس العربية والإسلامية ‏وتقسيم المسجد المبارك زمانياً ومكانياً‎.‎

وأضاف الحزب: ” إننا في هذا الصدد نحيي صمود الشعب المقدسي الذي فرض نفسه كسد منيع في مواجهة الاعتداءات الصهيونية ‏المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك، و كرقم صعب في معادلة الدفاع عن القدس، عبر تصدي المقدسيين لهذه الاعتداءات ‏بصدورهم العارية، للدفاع عن كرامة الأمة، في وقت تواصل فيه عدد من الأنظمة العربية الهرولة للتطبيع مع الاحتلال الذي يواصل ‏اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات”.‏

وطالب الحزب الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفاعل والجاد لوقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى ‏المبارك وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد تجاه هذه الانتهاكات، ودعا الدول العربية والإسلامية للقيام بواجبها تجاه المسجد ‏الأقصى ووقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة بحقه، كما دعا الحزب جماهير الشعب الفلسطيني الى شد الرحال الى المسجد ‏الاقصى والاعتكاف فيه طيلة أيام الشهر الفضيل وإسناد المرابطين ودعم صمود المقدسيين وتحدي ممارسات العدو الصهيوني ومخططات التقسيم والتهويد”.