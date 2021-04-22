الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية في سوريا بذريعة الرد على إنطلاق صاروخ من أراضيها سقط قرب مفاعل ديمونا
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جرينتش+2 11:07
مسؤول فلسطيني يقول لتلفزيون (كان) الاسرائيلي: هناك احتمال بنسبة 90 بالمئة ان يتم تأجيل الانتخابات
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