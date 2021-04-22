وزارة الصحة: لا لزوم لأخذ 3 جرعات من اللقاح لتقوية المناعة

اعلنت وزارة الصحة، إنه لا توجد توصية من الشركات المصنعة لمطعوم كورونا أو من منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بأخذ 3 جرعات من المطعوم لتقوية المناعة.

وأكدت الوزارة في ردها على بعض الاستفسارات التي تشغل المجتمع، أنه يجب التقيد بعدد الجرعات الموصى بها للمطعوم.

وأشارت الوزارة إلى عدد من الأمور التي قد تسبب التأخير بوصول موعد لتلقي لقاح كورونا، ومنها عدم استكمال عملية التسجيل، أو الدخول المتكرر إلى الملف، مضيفة أنه لا داعي للتسجيل مرة أخرى في حال التأخير.

وأضافت أنه قد يكون سبب التأخير، طلب المساعدة في الوصول إلى المركز، داعية إلى عدم القيام بذلك إن كان الشخص ليس بحاجة إليها.

وأشارت إلى أن أحد أسباب التأخير هو الإقرار بأن الشخص يعاني من حساسية، مضيفة: “لا تقم بذلك إذا كنت لا تعاني من حساسية شديدة مفرطة من الأدوية التي تعطى عن طريق الحقن”.