الذهاب لصلاة الجمعة غدا من الساعة 12:20 ولغاية 1:20 ظهرا

الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية في سوريا بذريعة الرد على إنطلاق صاروخ من أراضيها سقط قرب مفاعل ديمونا
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