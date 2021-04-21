النيابة العامة بمحكمة امن الدولة تعلن انتهاء التحقيقات مع 18 متهماً موقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"
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جرينتش+2 10:43
تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 695,390
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