مصرع 200 مسلح وتفجير نصف طن من الذخائر في ضربات جوية روسية على قاعدة تدريب للارهابيين قرب مدينة تدمر/ فيديو

قالت روسيا إنها نفذت ضربات جوية على قاعدة تدريب قرب مدينة تدمر بريف حمص، ما أدى إلى مقتل 200 عنصر وتفجير نصف طن من الذخائر.

وفي بيان لــ”مركز المصالحة في حميميم” نشر اليوم الثلاثاء، تحدث عن إنشاء “مسلحين” قاعدة “مموهة” بالقرب من تدمر، من أجل شن “هجمات” في مناطق مختلفة بالبلاد.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أنه “بعد التأكد من مكان وجود منشآت الإرهابيين عبر عدة قنوات نفذت الطائرات الروسية غارات جوية استهدفت ملجأين للإرهابيين”.

وتابعت الوكالة نقلاً عن “مركز المصالحة”: “قتل ما يصل إلى 200 مسلح، و 24 شاحنة بيك آب، ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات العبوات الناسفة دمرت”.

ولم يحدد البيان الروسي هوية المقاتلين، لاسيما أن منطقة تدمر تخضع بالكامل لسيطرة القوات الحكومية وميليشيات إيرانية، وأخرى روسية.

في المقابل كان لافتاً قول البيان أن “المسلحين” يتم تدريبهم في قاعدة التنف، الواقعة على المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق، وتتمركز فيها قوات أمريكية.

كما افاد بيان المركز الروسي أن المسلحين الذين قتلوا إثر الضربات الجوية، كانوا “يخططون لشن هجمات في المدن السورية الكبرى قبيل الانتخابات الرئاسية”.

وسبق وأن وجهت موسكو اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستخدم قاعدة التنف الحدودية لشن هجمات “تزعزع الاستقرار”، حسب تعبيرها.

ولم تأت الاتهامات عن عبث، بل ارتبطت بمحاولة روسيا استعادة منطقة التنف بالكامل لسيطرة الدولة السورية، وهي المنطقة التي تضم معسكرات لفصيل “جيش مغاوير الثورة”، إلى جانب مخيم الركبان.