وحدة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من سرقة حسابات الواتس أب

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بشأن سرقة الحسابات الشخصية عبر تطبيق “واتس أب” إلا أنه ما زالت ترد يوميا شكاوى تتعلق بذلك.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي تطبيق “واتس أب” منذ فترة من أسلوب جديد لسرقة الحسابات الشخصية عبر التطبيق من خلال انتحال اسماء شخصيات عامة والتواصل مع المستخدمين وايهامهم بإشراكهم في مجموعات على تطبيقي تطبيق “واتس أب” و”فيسبوك” وضرورة ارسال رمز التحقق لاستكمال إشراكهم في هذه المجموعات، مضيفة أن رمز التحقق الذي يرد إلى المستخدم هو رقم (كود) التفعيل الخاص بالحساب على تطبيق “واتس أب”، وليس هناك حاجة لأي رمز تحقق للانضمام إلى أية مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونبهت الوحدة إلى عدم إرسال أي رقم (كود) تفعيلي (رقم التحقق ) الخاص تطبيق “واتس أب” لأحد بصرف النظر عن الأسلوب الاحتيالي في طلبه.

وأكدت ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (two-step verification ) على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة تطبيق “واتس أب”، محذرة من الدخول إلى أية روابط مجهولة أو مشبوهة والتفاعل معها.

يشار إلى أن رسالة شركة “واتس أب” التي تتضمن كود التفعيل تدعو إلى عدم مشاركة الرقم التفعيلي وتتضمن صراحة عبارة (باللغات المختلفة):(لا تطلع احدا عليه) Don’t share this code with others Ne partagez pas ce code avec d’autres

وأشارت الوحدة إلى أنه وفي حال التعرض لمثل تلك القضايا، فيتوجب فورا ارسال رسائل نصية لقائمة الأسماء تتضمن التحذير من التواصل عبر “الواتس أب” وتنبيههم لعدم مشاركة أية بيانات مالية أو مصرفية أو الاستجابة لأي طلب يرد إليهم عبر التطبيق وكذلك القيام بحذف الحساب وإعادة تنزيله ومحاولة إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى.

وبينت أنه يمكن التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بأي وقت عبر صفحتها على موقع فيسبوك أو من خلال الخط الساخن 065633404 أو رقم واتس أب 0770993331.