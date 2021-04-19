احذروا التعرض لأشعة الشمس.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها المعتادة بـ 13- 14 درجة

يتوقع أن يشتد تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم الإثنين، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (13-14) درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة في معظم المناطق وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع يوم غدٍ الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 19، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 37 – 21، وفي الاغوار الشمالية 43 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

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