موقع عبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية، وتخصيص طبيب لرصد صحة قادة العرب والمسلمين وزوجاتهم
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جرينتش+2 09:12
اخماد حريق هنجر تابع لاحد مصانع البوليسترين في دير علا
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