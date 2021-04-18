موقع عبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية، وتخصيص طبيب لرصد صحة قادة العرب والمسلمين وزوجاتهم
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جرينتش+2 02:19
ابادة نسبة كبيرة من مجموعات الجراد في المدورة ورويشد والازرق
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