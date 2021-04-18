ابادة نسبة كبيرة من مجموعات الجراد في المدورة ورويشد والازرق

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، انه تم القضاء على نسبة كبيرة جدا من مجموعات الجراد الصحراوي، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الوزارة خلال الايام الماضية واسناد سلاح الجو والجهات الشريكة في عدد من المواقع التي شهدت دخول الجراد.

وبين الحنيفات، في بيان اليوم الاحد، ان السرب الواحد يتكون من ملايين الحشرات، وتغطي احيانا مئات الكيلومترات، وان المجموعات التي دخلت المملكة في عدد من الاماكن كان تركيزها في منطقة المدورة التي شهدت مكافحة واسعة على مدار الايام الماضية.

واضاف انه تم استخدام كافة المعدات اللازمة، واسناد سلاح الجو للوصول الى هذا المستوى من السيطرة التامة.

واشار الوزير الى ان جهود المكافحة في الرويشد كانت كبيرة وتمت السيطرة على الجزء الاكبر من اعداد الجراد، مع استمرارية الفرق الاستكشافية في رصد الجيوب الباقية من اثر المكافحة ورصد دخول اي اعداد اخرى.

وأشار الى انه تم القضاء على الاعداد البسيطة التي وصلت لمنطقة الازرق بسبب المكافحة الشديدة والعمل الاستكشافي المستمر في المناطق المحاذية للحدود.

وأكد ان المتابعة مستمرة، وان الفرق الاستكشافية وفرق المكافحة والجاهزية في المبيدات والاليات والاسناد من قبل مديريات الزراعة في كافة المحافظات ستبقى متيقظة وفي تنسيق تام حتى الانتهاء من هذه الافة ومنع اثرها على المزروعات.

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