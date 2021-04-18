أجواء حارة اعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 12-13 درجة اليوم وغدا، وتحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأحد، حيث تسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو11 10- درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية ، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو12-13 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويتراجع يوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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