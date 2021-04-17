سلاح الجو يقضي على اسراب من الجراد الصحراوي بمنطقة المدورة

أكّد وزير الزراعة خالد حنيفات، أنه تم صباح السبت في منطقة المدورة، وبمساندة من سلاح الجو الملكي، تنفيذ عمليات مكافحة جوية للجراد الصحراوي على مساحات شاسعة وصلت إلى 7 آلاف دونم من المحاصيل الحقلية، حيث تم القضاء بنجاح على نسبة عالية من الجراد الصحراوي.

وقال في بيان، إن “عمليات المكافحة ما زالت مستمرة خلال الفترة المسائية والصباحية باستخدام رش الأرض للمجموعات التي تدخل وبشكل غير منتظم وبكثافات متوسطة، وما زالت فرق المكافحة تقوم بعمليات المسح والاستكشاف”.

وحول واقع دخول الجراد في منطقة الرويشد، بين الحنيفات أنه بعد إجراءات الاستكشاف للفرق ومسح للجراد الصحراوي في مناطق الرويشد وجدت مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في محمية روضة البندان، وعلى الفور تمت صباح السبت إجراءات المكافحة بمشاركة خمس فرق متخصصة، وتم استخدام أجهزة رش الرذاذ وتمت المكافحة بشكل واسع لمساحة تزيد عن 3 كيلو متر.

ولفت إلى استمرار فرق الاستكشاف بالعمل على تمشيط المناطق الحدودية بمحاذاة الحدود السعودية والعراقية، تحسبا لدخول أي من أسراب الجراد، مؤكداً الجاهزية للتعامل مع دخول أي مجموعات أو أسراب.