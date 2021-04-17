لليوم الثاني على التوالي.. طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم السبت عدة أهداف في مختلف محافظات قطاع غزة
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جرينتش+2 05:18
الشيخ يوسف القرضاوي يصيب جائحة كورونا بفيروس “الاخونة”
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