الشيخ يوسف القرضاوي يصيب جائحة كورونا بفيروس “الاخونة”

أصيب الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما نشره حساباه الموثقان بموقعي “تويتر” و”فيسبوك”، وأكده نجله الشاعر عبد الرحمن.

ووفق منشور وتغريدة، بحسابي الشيخ، فإنه “تبين إصابة الشيخ يوسف القرضاوي (95 عاما) بكورونا، وهو بحالة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.

بدوره، قال نجله، عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: “تأكدت إصابة الوالد الحبيب بفيروس كورونا”.

وأضاف: “الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء”.

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