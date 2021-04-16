ضمن مسلسل القتل .. ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار ليلة امس في مدينة إنديانابوليس بولاية انديانا الامريكية/ فيديو
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جرينتش+2 11:47
سلطة العقبة الخاصة تعيد العمل في معبر جنوب وادي عربة
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