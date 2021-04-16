دحلان والبرغوثي مقابل عباس وهنية.. مؤشرات على حدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

ضمن مسلسل القتل .. ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار ليلة امس في مدينة إنديانابوليس بولاية انديانا الامريكية/ فيديو
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