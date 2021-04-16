الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير فجر اليوم الجمعة على قطاع غزة بدعوى الرد على صاروخ انطلق منه

فلسطين اليوم – غزة

أغارت مدفعية الاحتلال وطائراته، فجر اليوم الجمعة، على أهداف في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فقد قصفت مدفعية الاحتلال مرصداً للمقاومة شرق جحر الديك وسط القطاع، فيما تعرض المكان بعد وقت قصير لقصف آخر من الطائرات الحربية التي شنت سلسلة غارات على اهداف غدة في قطاع غزة.

وقال مراسل “فلسطين اليوم” إن طائرات حربية من نوع اف ١٦ شنت سلسلة غارات استهدفت اراضي زراعية في حي الزيتون ومنطقة جحر الديك شرق مدينة غزة وشرق مدينة رفح قرب مطار غزة الدولي المدمر وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد المراسل نقلا عن شهود عيان أن القصف استهدف أراضي زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى إلى تضرر كبير في أراضي المواطنين الزراعية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت موقعًا لتصنيع الذخائر ونفقًا لتهريب الأسلحة وموقعًا عسكريًا لحركة حماس

وادعى أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء امس الخميس، سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أنّه تمّ تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات شرقي محافظة غزة للتحذير من الصاروخ.

كما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قريبة من السياج الأمني مع القطاع، لافتة إلى عدم وقوع أي إصابات.