انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل70 وفاة و2963 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي679,138
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جرينتش+2 09:28
الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير فجر اليوم الجمعة على قطاع غزة بدعوى الرد على صاروخ انطلق منه
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