اطلاق صاروخ من قطاع غزة الليلة، وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أشكول

أفاد موقع (مفزاك درومي) العبري، بأن صاروخاً قد أطلق، مساء اليوم الجمعة، من جنوب قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة (أشكول)، مما أدى الى إطلاق صفارات الإنذار في المكان.

وقد سُمعت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة،،لليوم الثاني على التوالي.وسمعت صفارة الانذار في منطقة اشكول وسدي ابراهام.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في أشكول، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف”.

واضاف: “تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي أشكول. التفاصيل قيد التحقيق”.

من جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: “يبدو أن الرسالة الأخيرة من الجيش إلى حركة حماس لم تنجح”، في إشارة منه للقصف الذي وقع فجر اليوم الجمعة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصف، فجر اليوم الجمعة، نقاط رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنة (سديروت).