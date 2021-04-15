بعد استخدامهم في ليبيا واذربيجان.. المخابرات التركية تجهّز مجاميع من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لجانب أوكرانيا
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جرينتش+2 02:22
ناصر القدوة يعلن عن ترشيح مروان البرغوثي على “قائمة الحرية” لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية
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