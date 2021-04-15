بمناسبة شهر رمضان.. حركة حماس تناشد السعودية الافراج عن الخضري ورفاقه

جددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مطالبتها السعودية، بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفي مقدمتهم ممثلها السابق لدى الرياض محمد الخضري ونجله هاني، مؤكدة أنه “لا مبرر لاستمرار اعتقالهم”.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح مكتوب له، اليوم الخميس: “أن الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة”.

وأضاف: “آن الأوان لإطلاق سراحهم جميعا، وتحديدا أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك، فالواجب الديني والقيمي والأخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فورا، وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم”.

وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في بيان لها مؤخرا ان الخضري (83 عاما) أصبح يعاني من شلل وفقد اجزاء من اسنانه.

كما أعلنت حركة “حماس”، أن تدهورا كبيرا، طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية، محمد الخضري، والمُعتقل هناك منذ عام 2019.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الخضري سفير حركة “حماس” السابق لدى الرياض في نيسان/ ابريل 2019، برفقة نجله هاني، ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.