تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 50 وفاة و4085 إصابة إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي676,175
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تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 50 وفاة و4085 إصابة إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي676,175
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