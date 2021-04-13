نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
أهم العناوين
جرينتش+2 06:11
الاعلام الايراني يشير الى استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني