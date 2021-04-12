طقس بارد اليوم الاثنين وارتفاع تدريجي للحرارة غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 24 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.