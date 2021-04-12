خطط أمنية ومرورية خلال شهر رمضان للتخفيف عن المواطنين

علنت مديرية الأمن العام، عن خطة أمنية ومرورية شاملة للتخفيف عن المواطنين ومنع المخالفات الخطرة خلال رمضان، بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، إن المديرية ستوفر الدعم اللوجستي والفني اللازم للدفاع المدني لتعزيز جاهزيته وتمكينه من تقديم الخدمة الإنسانية لمحتاجيها وفق أفضل مستوى خلال رمضان، فيما تستمر بالتوازي مع ذلك الرقابة على تنفيذ وتطبيق أوامر الدفاع، وفقال للاشتراطات الصحية المُتبعة والتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين. وأضاف أن المديرية ستنفذ مع بداية الشهر الفضيل، خطة مرورية للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحام والاكتظاظ المروري الذي تشهده مختلف الطرق الرئيسة وأماكن التسوق والمجمعات التجارية، وتهدف تلك الخطط المرورية إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع ومنع ارتكاب المخالفات المعيقة والمعطلة لحركة السير كالاصطفاف المزدوج والمعيق لحركة السير وغيرها من المخالفات. وأكد، أن نجاح الخطط المرورية تستلزم تعاوناً ووعياً من المواطنين من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور والامتثال لرجال السير والدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات وانتهاج سلوك وثقافة مرورية تسهل عليهم وعلى الآخرين خاصة عند التوجه للأسواق، حيث ينصح باختيار أوقات مناسبة للتسوق لتجنب الازدحام خاصة في الساعات السابقة لرفع الأذان وبداية ساعات الحظر الجزئي.

وفيما يتعلق بالشق الأمني من الخطة، فإنه وخلال هذا الشهر الفضيل، سيجري تشديد الإجراءات الميدانية وتعزيز الحضور الميداني من دوريات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والدوريات الراجلة في مختلف المواقع التجارية والاسواق للمراقبة أو الضبط الأمني وتسهيل حركة المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

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