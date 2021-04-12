انحفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 669,300

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7855 وفاة و669,300 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 1756 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 576 حالة في محافظة إربد، منها 135 حالة في الرمثا، 342 حالة في محافظة الزرقاء، 227 حالة في محافظة الكرك، 164 حالة في محافظة العقبة، 140 حالة في محافظة البلقاء، 102 حالة في محافظة المفرق، 79 حالة في محافظة جرش، 65 حالة في محافظة معان، 45 حالة في محافظة عجلون، 42 حالة في محافظة الطفيلة، 27 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى57401 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 291 حالة، فيما غادرت 277 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2718 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 41 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 72 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 52 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 52 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 66 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 34 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 52 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 7751 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 604044 حالة.

وأضاف أن 27673 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6348440 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 88ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 54ر12 بالمئة.