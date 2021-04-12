انحفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 669,300
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جرينتش+2 07:06
انحفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 669,300
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