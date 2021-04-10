في رمضان.. السماح بأداء صلاتي المغرب والفجر في المساجد، وتمديد ساعات خدمة التوصيل وعمل المنشآت السياحية
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وزارة الدفاع السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من جنودها بتهمة الخيانة العظمى دون تحديد ماهيتها
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