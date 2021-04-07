الملك: الفتنة وئدت وأردننا مستقر وحمزة مع عائلته في قصره، والخطوات المقبلة ستكون محكومة بمصلحة الوطن والشعب
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يا للاسف.. معهد أمريكي يقترح إنشاء مجلس وصاية أممي على لبنان لمنع الدولة من الانهيار
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