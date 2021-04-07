الحكومة: لا تعديل على ساعات الحظر حتى منتصف أيار المقبل

طالبت مذكرة نيابية وقعها 95 نائباً، الحكومة بتخفيض ساعات الحظر الليلي في شهر رمضان المبارك.

وردا على هذه المطالبات قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، إن تمديد البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع مؤخراً واضحة وصريحة، مؤكدا على أنها تنتهي بتاريخ ٥/١٥، ما لم يتطلب تمديداً او تعديلاً بناء ًعلى الوضع الوبائي حينها.

وكان قد أشار النائب أحمد عشا خلال جلسة الأربعاء النيابية، أن 95 نائبا وقعوا مذكرة لرفعها الى رئيس الوزراء للمطالبة بتقليل فترة الحظر خلال شهر رمضان.

وبين النائب عشا أن تخفيف الحظر يخفف عن المواطنين خلال الشهر الفضيل ويقلل من الضرر الواقع على القطاعات الضرورية كقطاع الألبسة والتموين.

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