صعود مُقلق. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 100 وفاة و6005 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 645,449
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وزارة التربية: عقد الامتحانات البريطانية والأميركية وجاهيا
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