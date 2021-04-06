وزارة التربية: عقد الامتحانات البريطانية والأميركية وجاهيا

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، اليوم الثلاثاء، موافقة وزارة الصحة على عقد الامتحانات البريطانية والأميركية في مواعيدها المحددة وجاهيا، وفق شروط صحية.

وقال العجارمة لبرنامج صوت المملكة، إن الامتحانات تعقد في مواعيدها خلال الشهر الحالي والشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن إدارة التعليم الخاص ستتابع الإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي.

العجارمة أكد أن “خيار التعليم عن بعد الوحيد في العالم في ظل جائحة كورونا”، مشيرا إلى أن “الأصل في التعليم أن يكون وجاهيا لكن لا زال الأردن في ظرف استثنائي”.

وكانت وزارة التربية قد أشارت في وقت سابق إلى ان 100 ألف طالب لم ينخرطوا في نظام التعليم عن بعد. العجارمة قال إن هذا العدد من أصل 2.1 مليون طالب في المملكة، بينها 1.6 مليون طالب في المدارس الحكومية، أي أن 2 مليون طالب يتلقون التعليم عن بُعد.

وعند سؤال العجارمة عن رفض وزارة التربية إسقاط العام الدراسي الحالي، إجاب “بكل تأكيد”.

وتدرك وزارة التربية منذ البداية التحديات التي تواجه الطلبة في ظل التعليم عن بعد من “نقص في الوسائل التكنولوجية وفي خدمات الإنترنت”، وفق العجارمة. ولمواجهة ذلك، “خصصت وزارة التربية 3 قنوات تلفزيونية”.

وستلجأ وزارة التربية إلى “إعطاء كورسات في المهارات الأساسية لكل الصفوف قبل العام الدراسي لمدة 4 أسابيع”، إذا سمح الوضع الوبائي بذلك، وفق العجارمة.

وقال إن “الكورسات تهدف إلى خفض الفاقد التعليمي من خلال المهارات الحرجة والأساسية التي علمنا عليها وتدرس وجاهيا من خلال المعلمين”.