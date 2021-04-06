فيما وصف بـ”وصمة عار مخزية”.. ريفلين يكلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة

كلف رئيس الدولة الصهيونية ريؤوفين ريفلين، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي كلمة له في مقر رؤساء إسرائيل صرح الرئيس ريفلين ان هذا القرار ليس بسهل من ناحية الأخلاق والقيم، اذ انه يتعلق بموقف العديد من المواطنين الرافضين لاسناد هذه المهمة الى شخص قدمت بحقه لائحة اتهام.

وأوضح رئيس الدولة ان القانون وقرار محكمة العدل العليا يجيزان لرئيس وزراء مواصلة أداء مهامه حتى وان كان متهما بجرائم جنائية.

وبين الرئيس ريفلين انه ليس بصدد استبدال الهيئة التشريعية او القضائية، مشددا على ان من واجب الكنيست الحسم في هذه القضية الجوهرية والأخلاقية.

وبموجب القانون فان المهلة الزمنية التي تمنح للشخصية البرلمانية المكلفة بهذه المهمة تصل الى ثمانية وعشرين (28) يوما، علما بان رئيس الدولة يملك صلاحية تمديد هذه الفترة باربعة عشر (14) يوما اضافيا لانجاز هذه المهمة.

ردود فعل غاضبة

وتعقيبا على قرار رئيس الدولة، قررت مجموعة تطلق على نفسها اسم “صيانة الديموقراطية” الالتماس الى محكمة العدل العليا بالتدخل، واصفة القرار بغير صائب في هذه الأوان بالذات.

واعادت هذه المجموعة الى الاذهان عدم تقيد نتنياهو بقرار سابق للمحكمة بخصوص تناقض المصالح.

بدوره قال رئيس حزب يش عاتيد يائير لابيد، ان رئيس الدولة قام بواجبه اذ لم يكن له خيار اخر، الا ان تسليم كتاب التكليف الى نتنياهو هو بمثابة وصمة عار مخزية تضر بالدولة بصفتها تصون القانون.