صعود مُقلق. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 100 وفاة و6005 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 645,449

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 وفاة و 6005 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7383 وفاة و645,449 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2269 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 942 حالة في محافظة إربد، منها 38 حالة في الرمثا، 830 حالة في محافظة الزرقاء، 375 حالة في محافظة البلقاء، 306 حالات في محافظة المفرق، 251 حالة في محافظة الكرك، 243 حالة في محافظة مأدبا، 204 حالات في محافظة عجلون، 181 حالة في محافظة العقبة، 171 حالة في محافظة جرش، 153 حالة في محافظة الطفيلة، 80 حالة في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 76172 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 347 حالة، فيما غادرت 361 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3059 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 49 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 77 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 52 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 59 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 74 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 42 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 32 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9130 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 561894 حالة.

وأضاف أن 44086 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6158685 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 62ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والبالغة 12ر15 بالمئة.