سطو مسلح على إحدى محلات الصرافة في عمان



أقدم شخص مجهول الهوية، مساء اليوم الثلاثاء، على تنفيذ عملية سطو مسلح على إحدى محلات الصرافة في منطقة الهاشمي الشمالي شرق العاصمة عمان.

وأفاد شهود عيان أن الشخص دخل على إحدى محلات الصرافة، وقام بإشهار سلاح ناري بوجه العاملين، وقام بإجبارهم على وضع الأوراق النقدية في مغلف بلاستيكي.

وأكد الشهود أن المواطنين المتواجدين في المكان حاولوا إلقاء القبض على الشخص، إلا أنه لاذ بالفرار من موقع الحادثة بعد إطلاق نار في السماء من السلاح الذي بحوزته.

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