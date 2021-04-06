نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
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جرينتش+2 11:20
“البعث التقدمي” يطالب بالاصلاح السياسي ويرفض زعزعة امن الوطن
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