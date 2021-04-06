نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:37
اصدار جديد.. الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني