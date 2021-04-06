بعد تدخل الامير حسن بتكليف من الملك.. الديوان الملكي يعلن اليوم الاثنين ان الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:23
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء وانحفاض الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني