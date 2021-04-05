في معنى الهيمنة الثقافية؟

تشير الهيمنة الثقافية إلى السيطرة أو التحكم من خلال الوسائل الأيديولوجية أو الثقافية. عادة ما يتم تحقيق هذه الهيمنة من خلال المؤسسات الاجتماعية ، التي تسمح لمن هم في السلطة بالتأثير بقوة على القيم والمعايير والأفكار والتوقعات والنظرة العالمية وسلوك بقية المجتمع.

تروم الهيمنة الثقافية من خلال تأطير النظرة الشمولية للطبقة الحاكمة ، والبنيات الاجتماعية والاقتصادية التي تجسدها ، إلى إظهار على أنها عادلة وشرعية ومصممة لصالح المجتمع ككل ، على الرغم من أن هذه البنيات جميعها قد تفيد فقط الطبقة الحاكمة. إن هذا النوع من السلطة يختلف عن التحكم بالقوة ، كما هو الحال في الديكتاتوريات العسكرية ، لأنه يسمح للطبقة الحاكمة بممارسة السلطة باستخدام الوسائل “السلمية” للأيديولوجيا والثقافة.

لقد طور الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي مفهوم الهيمنة الثقافية من نظرية كارل ماركس القائلة بأن الأيديولوجية المهيمنة في المجتمع تعكس معتقدات ومصالح الطبقة الحاكمة. وقال جرامشي بأن الموافقة على حكم المجموعة المهيمنة تتحقق من خلال انتشار الأيديولوجيات والمعتقدات والافتراضات والقيم – من خلال المؤسسات الاجتماعية مثل المدارس والكنائس والمحاكم ووسائل الإعلام من بين عوامل أخرى. إن هذه المؤسسات تقوم بعمل التنشئة الاجتماعية ضمن معايير وقيم ومعتقدات الفئة الاجتماعية المسيطرة . وبالتالي فإن المجموعة التي تهيمن على هذه المؤسسات تهيمن كذلك على بقية المجتمع.

تتجلى الهيمنة الثقافية بقوة عندما يعتقد أولئك الذين تحكمهم المجموعة المهيمنة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية طبيعية وحتمية ، وليست من صنع أشخاص لهم مصلحة خاصة في أنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.

لقد طور أونطونيو جرامشي أيضا مفهوم الهيمنة الثقافية في محاولة لشرح سبب عدم حدوث الثورة التي قادها العمال والتي تنبأ بها ماركس في القرن العشرين. من بين الأمور المركزية في نظرية ماركس عن الرأسمالية هي الاعتقاد بأن تدمير هذا النظام الاقتصادي قد تم بناؤه في النظام نفسه لأن الرأسمالية تقوم على أساس استغلال الطبقة العاملة من قبل الطبقة الحاكمة. ورأى ماركس أن العمال لا يمكنهم أن ينالوا الكثير من الاستغلال الاقتصادي إلا قبل أن ينتفضوا ويسقطوا الطبقة الحاكمة . ومع ذلك فإن هذه الثورة لم تحدث على نطاق واسع.

وأدرك غرامشي أن هيمنة الرأسمالية كانت أكثر من البنية الطبقية واستغلال العمال. من جانبه أدرك ماركس الدور المهم الذي تلعبه الأيديولوجيا في إعادة إنتاج النظام الاقتصادي والبنية الاجتماعية التي تدعمه ، لكن غرامشي من جهته اعتقد أن ماركس لم يعطِ الدور الكافي لقوة الأيديولوجيا حقه .

في مقالته بعنوان ” المثقفون “التي كتبها بين عامي 1929 و 1935 وصف غرامشي قوة الأيديولوجيا في إعادة إنتاج البنية الاجتماعية من خلال مؤسسات مثل الدين والتعليم. وقال بأن مفكري المجتمعات ، الذين يُنظر إليهم غالبًا على أنهم مراقبون منفصلون في الحياة الاجتماعية ، هم في الواقع جزء لا يتجزأ من طبقة اجتماعية مميزة ويتمتعون بمكانة عظيمة وبالتالي فإنهم يعملون كـ “نواب” للطبقة الحاكمة ، ويقومون بتعليم وتشجيع الناس على اتباع المعايير والقواعد التي وضعتها هذه الطبقة.

وشرح جرامشي الدور الذي يلعبه نظام التعليم في عملية تحقيق الهيمنة الثقافية ، في مقالة له بعنوان

” في التعليم “.

في دراسة الفلسفة تحدث غرامشي عن دور”الفطرة السليمة” – إن الأفكار السائدة حول المجتمع وحول مكانتنا فيه – في إنتاج الهيمنة الثقافية على سبيل المثال فكرة “رفع الذات عن طريق التمهيد” وهي فكرة مفادها أنه يمكن للمرء أن ينجح اقتصاديًا إذا حاول ذلك بجهد كافٍ ، وهو شكل من “الفطرة السليمة” التي ازدهرت في ظل الرأسمالية ، والتي تعمل على تبرير النظام . بعبارة أخرى ، إذا كان المرء يعتقد أن كل ما يتطلبه النجاح هو العمل الجاد والتفاني ، فإن ذلك يعني أن نظام الرأسمالية والبنية الاجتماعية المنظمة حوله عادل وصالح. ويترتب على ذلك أيضًا أن أولئك الذين نجحوا اقتصاديًا قد كسبوا ثرواتهم بطريقة عادلة ومنصفة وأن أولئك الذين يكافحون اقتصاديًا ، بدورهم ، يستحقون دولتهم الفقيرة . هذا هو الشكل الصحيح من “الفطرة السليمة”

باختصار ، إن الهيمنة الثقافية واتفاقنا الضمني حول معناها هو نتيجة التنشئة الاجتماعية ، وتجاربنا مع المؤسسات الاجتماعية ، ومواجهتنا مع الصور الثقافية اليومية ، وجميعها تعكس معتقدات وقيم الطبقة الحاكمة. .

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