بعد تدخل الامير حسن بتكليف من الملك.. الديوان الملكي يعلن اليوم الاثنين ان الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:03
ايمان.. اكتشفها فريد الأطرش وغنى لها العندليب/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني