أجواء ربيعية لطيفة مع ارتفاع الحرارة اليوم وغدًا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 -6 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 11، وفي الاغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 18، وفي البحر الميت 30 – 17، وفي خليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة