بعد متابعة حثيثة.. اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، ومباشرة التحقيق معهم
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جرينتش+2 08:14
هكذا تعرضت لبنى عبدالعزيز لانتقام ملكات مصر الفرعونية
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