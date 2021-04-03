بعد متابعة حثيثة.. اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، ومباشرة التحقيق معهم
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تنشيط العلاقات الاقتصادية بين القظاعين الخاصين في الأردن وسوريا
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