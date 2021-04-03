تنشيط العلاقات الاقتصادية بين القظاعين الخاصين في الأردن وسوريا

يجري رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الذي يزور سوريا حاليا، مباحثات حول العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.

وقال الكباريتي، اليوم السبت لقناة “المملكة”، إنه يقوم الان بزيارة لدمشق في إطار التواصل بين القطاع الخاص الأردني والسوري.

وأضاف الكباريتي أنه سيلتقي وزير الاقتصاد السوري لبحث العلاقات الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن العلاقة الأردنية – السورية متجذرة وتاريخية، وهذه الزيارة تأتي لتأكيد عمق العلاقة الاقتصادية بين القطاع الخاص الأردني ونظيره السوري، ونأمل أن تنعكس هذه الزيارة على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: “الأردن بلد مصدر للصناعات المميزة للأسواق السورية، والسوق الاردني عنده قبول للمنتج السوري” .

وكان الكباريتي، التقى في فبراير/ شباط 2021 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وخلص اجتماع عقد في فبراير/شباط الماضي في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.