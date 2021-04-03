انتخاب السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك والصفدي نائباً

اختارت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن، خلال اجتماعها السنوي،عبر تقنية الاتصال المرئي، باسم خليل السالم رئيسا لمجلس إدارة الجمعية لدورتها الجديدة المقبلة 2021-2024 ، وعمار الصفدي نائباً للرئيس.

وأكد خليل السالم في بيان للهيئة اليوم السبت، أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، وسيسعى بكل جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينها تحقيقا للمنفعة المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه واتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.

وثمن السالم دور مجلس الادارة للدورة السابقة 2018-2021، وأدائهم المتميز وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، والدور الكبير التي بذله المجلس السابق بتحسين صورة القطاع المصرفي.

وكانت الهيئة العامة قد توافقت على أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تم تسمية تسعة بنوك وفاز بالتزكية بعضوية المجلس: العربي،الإسكان، الإسلامي الأردني، الاتحاد، الأردني الكويتي، الأردن، المال الأردني/ كابيتال بنك، التجاري الأردني، والعقاري المصري العربي.

واطلعت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وصادقت عليه، كما أقرت الهيئة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2020، وأقرت كذلك الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية 2020، وصادقت على تقرير المدقق القانوني، إضافة لإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021.

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