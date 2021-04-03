قائمة القدوة/ البرغوثي الانتخابية غير مؤهلة لاحراز نجاح كبير، بل لاضعاف "فتح الام" في مواجهة حركة حماس وتيار دحلان
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جرينتش+2 03:25
انتخاب السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك والصفدي نائباً
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