بعد متابعة حثيثة.. اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، ومباشرة التحقيق معهم
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النخالة: الانتخابات تجديد لشرعية أوسلو ومسؤوليتنا مقاومة المحتل وليس التصارع على سلطة فرّطت بحقنا التاريخي في فلسطين
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