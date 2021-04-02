بايدن يأمر ببدء انسحاب قواته من دول الخليج لحملها على مزيد من التوجه نحو الاستعانة باسرائيل بذريعة الخوف من ايران
أهم العناوين
جرينتش+2 11:20
ازمة الحكم والمعارضة الكويتية تترسم خطى زميلتها اللبنانية المرشحة لتفكيك الدولة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني