انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577
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جرينتش+2 10:39
في توضيح لاحق يشي بالارتباك او الانقسام.. ادارة بايدن تؤكد أنها تعتبر الضفة الغربية أرضا “محتلة” من طرف إسرائيل
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