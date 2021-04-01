انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577
أهم العناوين
جرينتش+2 10:39
اردوغان يحول تركيا الى مزرعة خاصة ويقيل محافظ البنك المركزي لاعادة صهره المدلل “البيرق”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني