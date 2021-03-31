“قلت لزوجتي يا ريت ما عملت رئيس”.. ميشال عون اول رئيس عربي يزهد في الحكم ويندم على تسلمه

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن ندمه، حين قال “يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”.

وقال عون، خلال حديث مع قناة “الجديد” اللبنانية، “ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع أنه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة”، متابعا: “حتى بالقضاء، وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة”.

وحول وصفه بـ”التسونامي”، قال عون: “بس رجعت بالـ 2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي، وما بقى إلا كم واحد”.

وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأن ميشال عون “كرر ما ردده مرارا وما يؤمن هو به، وهو أنه سيسلم بلداً أفضل من الذي استلمته”، لافتة إلى أنه “يخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا ربما الفوضى قبل ذلك”.

وختم عون حديثه بالقول: “من فترة قلتلها لمرتي (زوجتي) يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”.

هذا وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200، وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.