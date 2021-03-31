“قلت لزوجتي يا ريت ما عملت رئيس”.. ميشال عون اول رئيس عربي يزهد في الحكم ويندم على تسلمه

انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577
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