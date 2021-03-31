حل المجالس المحلية والبلدية وامانة عمان تمهيدا للانتخابات في آب

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق للحادي والثلاثين من آذار 2021.

كما قرّر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة قد اعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء قد اتخذ في جلسته الصباحية، اليوم الاربعاء، قرارًا بحل المجالس المحلية والبلدية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بمنتصف آب المقبل.